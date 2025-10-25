Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dritter Sieg in Folge?

Eisbullen machen sich nach Tor-Party auf Wolfsjagd

Salzburg: Sport-Nachrichten
25.10.2025 23:00
Thomas Raffl (li.) und die Bulls treffen auf den HC Pustertal.
Thomas Raffl (li.) und die Bulls treffen auf den HC Pustertal.(Bild: Tröster Andreas)

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg steht am Sonntag vor einer echten Challenge. Die Crew von Headcoach Manny Viveiros bekommt es dann mit Tabellenführer Pustertal zu tun. 

0 Kommentare

Mit einem 7:2-Schützenfest gegen Ferencváros drückte der Eisbullen-Express Freitag ordentlich aufs Gaspedal. Dennis Robertson und Troy Bourke brachten den Meister mit Doppelpacks auf die Siegerstraße. Letzterer warnte nach der Partie aber schon von der heutigen Mammutaufgabe Pustertal.

Lesen Sie auch:
Traf wie Robertson doppelt gegen Ferencvaros: Bourke.
Schützenfest
Eisbullen schießen Liganeuling aus der Halle
24.10.2025

Die Wölfe stießen Ljubljana von der Tabellenspitze, müssen aber auf Abwehrchef Jonathan Blum verzichten. „Wir erwarten eine harte Partie, in der wir von Beginn an bereit sein müssen und uns keine Fehler erlauben können“, ist sich Bourke bewusst. Im ersten Saisonvergleich unterlag der Champ in Südtirol knapp mit 1:2 und setzt auch heute wieder auf eine stabile Defensive.

Viveiros kennt Rezept für Sieg
„Sie haben eine schnelle, eisläuferisch starke Mannschaft mit guter Offensive. Wir wollen an unserem Defensiv-Konzept festhalten“, skizzierte Coach Manny Viveiros, dessen Trainerkollege Harry Lange in Graz nach Schlappe in Linz vor die Tür gesetzt wurde, bereits die Marschroute zum Sieg.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
253.454 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.537 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
182.276 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Dritter Sieg in Folge?
Eisbullen machen sich nach Tor-Party auf Wolfsjagd
Salzburger Liga
Sieben Jahre Wartezeit endeten mit Torfestival
In der Regionalliga
„Witz-Elfer“ kostet drei Punkte im Ländle
Wie berichtet
Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet
In der 2. Liga
Violett gegen Violett geht an Salzburger Austria

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf