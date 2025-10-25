Eisbullen machen sich nach Tor-Party auf Wolfsjagd

Die Wölfe stießen Ljubljana von der Tabellenspitze, müssen aber auf Abwehrchef Jonathan Blum verzichten. „Wir erwarten eine harte Partie, in der wir von Beginn an bereit sein müssen und uns keine Fehler erlauben können“, ist sich Bourke bewusst. Im ersten Saisonvergleich unterlag der Champ in Südtirol knapp mit 1:2 und setzt auch heute wieder auf eine stabile Defensive.

Viveiros kennt Rezept für Sieg

„Sie haben eine schnelle, eisläuferisch starke Mannschaft mit guter Offensive. Wir wollen an unserem Defensiv-Konzept festhalten“, skizzierte Coach Manny Viveiros, dessen Trainerkollege Harry Lange in Graz nach Schlappe in Linz vor die Tür gesetzt wurde, bereits die Marschroute zum Sieg.