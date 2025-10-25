Hausdurchsuchung auch bei Atomic Altenmarkt

Blizzard, Teil der Tecnica Group, erklärte, man habe „stets gesetzeskonform gehandelt“ und arbeite „uneingeschränkt mit den Behörden zusammen“. Fischer Sports aus Oberösterreich bestätigte ebenfalls eine laufende Nachprüfung durch die EU-Kommission. Auch Atomic mit Sitz in Altenmarkt im Pongau steht unter Beobachtung. Alle betroffenen Firmen betonten ihre volle Kooperationsbereitschaft.