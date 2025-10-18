Tourismus bekommt ab 2026 weniger neues Personal

Zurückgerudert ist die Tourismus Salzburg GmbH (TSG) bei ihrer mittelfristigen Finanzplanung bis 2030. Berichtete die „Krone“ noch Mitte September von stark gestiegenen Kosten etwa im Personalbereich, wurden diese Zahlen nun auf Anweisung von Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) nach unten korrigiert. Für 2026 wurden die Personalkosten nun um 250.000 Euro gekürzt, bis 2030 um 815.000 Euro.