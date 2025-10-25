Drogen, Alkohol und 50 Anzeigen in einer Nacht

Polizei-Bilanz nach einer Schwerpunktkontrolle in der Stadt Salzburg: Über 50 Anzeigen, Führerscheine abgenommen, Alkohol- und Drogenfahrten gestoppt. Ein Radfahrer war mit 1,46 Promille unterwegs – für ihn endete die Fahrt ebenso wie für mehrere Autofahrer mit Anzeige.
Salzburgs Polizei kontrollierte am Wochenende verstärkt den Verkehr – mit deutlichem Ergebnis: Über 50 Anzeigen wurden erstattet. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Salzburg stand unter Drogeneinfluss, der Test reagierte positiv auf Kokain. Sein Führerschein wurde abgenommen.
Ein 65-jähriger Pkw-Lenker hatte 1,04 Promille, ein 40-jähriger Flachgauer 0,94 Promille. Letzterer besaß keine gültige Lenkberechtigung. Beide wurden angezeigt.
Auch auf zwei Rädern blieb es nicht ruhig: Ein 24-jähriger Radfahrer aus Salzburg war mit 1,46 Promille unterwegs. Er wurde angezeigt. Die Polizei zog nach der Schwerpunktaktion eine deutliche Bilanz: Alkohol und Drogen bleiben die Hauptgründe für gefährliche Fahrten im Stadtgebiet.
