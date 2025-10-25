Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kontrollen in Salzburg

Drogen, Alkohol und 50 Anzeigen in einer Nacht

Salzburg
25.10.2025 15:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Polizei-Bilanz nach einer Schwerpunktkontrolle in der Stadt Salzburg: Über 50 Anzeigen, Führerscheine abgenommen, Alkohol- und Drogenfahrten gestoppt. Ein Radfahrer war mit 1,46 Promille unterwegs – für ihn endete die Fahrt ebenso wie für mehrere Autofahrer mit Anzeige.

0 Kommentare

Salzburgs Polizei kontrollierte am Wochenende verstärkt den Verkehr – mit deutlichem Ergebnis: Über 50 Anzeigen wurden erstattet. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Salzburg stand unter Drogeneinfluss, der Test reagierte positiv auf Kokain. Sein Führerschein wurde abgenommen.

Ein 65-jähriger Pkw-Lenker hatte 1,04 Promille, ein 40-jähriger Flachgauer 0,94 Promille. Letzterer besaß keine gültige Lenkberechtigung. Beide wurden angezeigt. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Tempo-Wahnsinn
Zwei junge Raser: Beide über 50 km/h zu schnell
25.10.2025
150 Feuerwehrkräfte
Mehrfamilienhaus stand in St. Johann in Flammen
24.10.2025
Feuer durch Tabakreste
Mülleimer mit Tabakresten löste Hausbrand aus
25.10.2025

Auch auf zwei Rädern blieb es nicht ruhig: Ein 24-jähriger Radfahrer aus Salzburg war mit 1,46 Promille unterwegs. Er wurde angezeigt. Die Polizei zog nach der Schwerpunktaktion eine deutliche Bilanz: Alkohol und Drogen bleiben die Hauptgründe für gefährliche Fahrten im Stadtgebiet.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
250.521 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.529 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
194.186 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf