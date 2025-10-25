Drogen, Alkohol und 50 Anzeigen in einer Nacht

Auch auf zwei Rädern blieb es nicht ruhig: Ein 24-jähriger Radfahrer aus Salzburg war mit 1,46 Promille unterwegs. Er wurde angezeigt. Die Polizei zog nach der Schwerpunktaktion eine deutliche Bilanz: Alkohol und Drogen bleiben die Hauptgründe für gefährliche Fahrten im Stadtgebiet.