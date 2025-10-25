Violett gegen Violett geht an Salzburger Austria

20 Minuten vor Schluss hätten die Young Violets dann verkürzen müssen, Kapitän Hosiner vernebelte die Großchance jedoch kläglich. Weil die Gäste dann mehr riskierten, ergaben sich Räume für die Austria: Lipczinski scheiterte aus spitzem Winkel aber am Goalie (79.). Viel mehr passierte nicht mehr. Die Salzburger brachten das Spiel souverän über die Zeit und feierten am Ende einen verdienten 2:0-Heimsieg. In der Tabelle liegt man dadurch nun auf Rang neun.