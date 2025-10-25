Vorteilswelt
In der Regionalliga

„Witz-Elfer“ kostet drei Punkte im Ländle

Salzburg
25.10.2025 18:00
Kuchl kam in Lustenau zu einem 2:2.
Kuchl kam in Lustenau zu einem 2:2.

Während St. Johann im Salzburger Derby in der Regionalliga West bei Wals-Grünau drei Punkte einfahren konnte, waren auch die anderen heimischen Vertreter im Einsatz. Kuchl und Bischofshofen remisierten, Seekirchen verlor bei Dornbirn. 

Kuchl kassierte bei Lustenau in der 93. Minute durch einen Elfer den 2:2-Ausgleich. „Das war eine katastrophale Entscheidung, ein absoluter Witz“, ärgerte sich Trainer Hofer. „Normalerweise sage ich bei Schiedsrichtern nichts, aber so etwas kann einfach nicht sein. Zuerst hat der Assistent den Ball schon im Aus gesehen und dann gab es auf einmal Elfmeter, obwohl der Lustenau-Spieler unseren Mann gefoult hat.“ 

Knipser war nicht in Griff zu kriegen
Trotzdem warf er seiner Mannschaft vor, dass man den Sack im Ländle nicht früher zugemacht hat. „Chancen gab es genug. Wir haben das Spiel kontrolliert.“ Während Kuchl immerhin mit einem Punkt aus Vorarlberg die Heimreise antrat, fuhr Seekirchen ohne etwas Zählbarem aus Dornbirn nach Hause. Bei der 0:3-Niederlage – es gab auch dort einen fragwürdigen Strafstoß – bekam man Gastgeber-Stürmer Herbaly, der alle Tore erzielte, nicht in den Griff. „Er ist ein richtig starker Stürmer, macht seine Sache wirklich gut“, lobte Seekirchen-Coach Lapkalo den Knipser.

Herbaly (re.) traf dreimal gegen Seekirchen.
Herbaly (re.) traf dreimal gegen Seekirchen.

Mit der Leistung seiner Truppe war er nicht wirklich zufrieden: „Uns hat der letzte Punch nach vorne gefehlt. Wir waren nicht so spritzig und giftig wie normal.“ Beinbruch sei die Niederlage zwar keiner, „aber nach unserer starken Serie mit acht Spielen ohne Pleite tut es trotzdem weh“, so Lapkalo.

Die Austria bejubelte einen Heimsieg.
In der 2. Liga
Violett gegen Violett geht an Salzburger Austria
25.10.2025

Indes holte Bischofshofen gegen Vorjahres-Vize Imst daheim ein 2:2. Trainer war dieses Mal nicht wie gewohnt Jekabs Laguns, der in Lettland weilt, sondern Oleksandr Safonov. Trotz zweifacher Führung kamen die Pongauer über einen Punkt nicht hinaus.

