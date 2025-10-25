„Witz-Elfer“ kostet drei Punkte im Ländle

Knipser war nicht in Griff zu kriegen

Trotzdem warf er seiner Mannschaft vor, dass man den Sack im Ländle nicht früher zugemacht hat. „Chancen gab es genug. Wir haben das Spiel kontrolliert.“ Während Kuchl immerhin mit einem Punkt aus Vorarlberg die Heimreise antrat, fuhr Seekirchen ohne etwas Zählbarem aus Dornbirn nach Hause. Bei der 0:3-Niederlage – es gab auch dort einen fragwürdigen Strafstoß – bekam man Gastgeber-Stürmer Herbaly, der alle Tore erzielte, nicht in den Griff. „Er ist ein richtig starker Stürmer, macht seine Sache wirklich gut“, lobte Seekirchen-Coach Lapkalo den Knipser.