Feuer durch Tabakreste

Mülleimer löste Hausbrand in Lengfelden aus

Salzburg
25.10.2025 10:42
Die Feuerwehr war mit starkem Atemschutz im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit starkem Atemschutz im Einsatz.(Bild: FF Bergheim)

Feueralarm in Lengfelden: Am 24. Oktober brannte ein Einfamilienhaus, Ursache laut Polizei ein Mülleimer mit Tabakresten. Verletzt wurde niemand. Außerdem standen Räume auf einem Firmengelände in Brand. Die Löschzüge Lengfelden und Bergheim stoppten die Ausbreitung unter schwerem Atemschutz.

0 Kommentare

Kurz vor 21 Uhr geriet in Lengfelden ein Einfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr löschte, danach untersuchte ein Polizeibrandermittler die Einsatzstelle und verortete den Brandherd in einem Mülleimer, in dem Tabakreste lagen. Es gab keine Verletzten.

Wenig später forderte ein zweiter Brand die Einsatzkräfte: In Räumlichkeiten eines Firmengeländes schlugen Flammen aus Inventar. Die Löschzüge Lengfelden und Bergheim rückten an, setzten Trupps mit schwerem Atemschutz ein und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Eine Ausbreitung wurde verhindert.

Wegen der baulichen Situation folgten längere Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen. Erst nach einer abschließenden Überprüfung mit der Wärmebildkamera rückten die Kräfte wieder ein.

