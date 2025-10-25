Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet

Der Neo-Trainer zeigte sich glücklich: „Ich bin froh, dass wir das fair und transparent über die Bühne gebracht haben. Priorität Nummer eins ist jetzt ordentlich in Straßwalchen zu übergeben. Ich nehme das mit viel Demut an, aber mit mindestens genauso viel Vorfreude und Leidenschaft.“ Der 32-Jährige avancierte seit Antritt beim Salzburger Liga-Klub im Herbst 2023 zu einem der längstdienenden Trainer der Liga.