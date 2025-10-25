Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie berichtet

Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet

Salzburg
25.10.2025 16:47
Trainer Bernhard Huber-Rieder übernimmt in Grünau.
Trainer Bernhard Huber-Rieder übernimmt in Grünau.(Bild: zVg)

Westligist Wals-Grünau hat einen neuen Trainer gefunden. Christoph Knaus hört bekanntlich im Winter auf, in der Salzburger Liga sind die Flachgauer aber fündig geworden. Im Derby gegen St. Johann verlor Wals-Grünau 1:2.

0 Kommentare

Bei einem Derby geht es oft heiß her. So auch Samstagnachmittag in der Westliga zwischen Wals-Grünau und St. Johann. Eine Partie mit vielen Zweikämpfen, Emotionen und einem 2:1-Sieg für St. Johann. Dass Wals-Grünau vor den Augen von Ex-Bullen-Goalie Alexander Walke und „Krone“-Ski-Kolumnist Reinfried Herbst zum achten Mal in Folge ohne Dreier blieb, war aber nur Nebensache.

Lesen Sie auch:
Eigentor zum Endstand: Daniel Weiß (rechts)
Salzburger Liga
Remis als Anfang der Abschiedstournee von Coach?
24.10.2025
Wegen Erfolgslosigkeit
Nächster Westligist trennt sich vom Trainer
24.10.2025

Denn mit Straßwalchen-Coach Bernhard Huber-Rieder haben die Flachgauer – wie von der „Krone“ berichtet – ihren Nachfolger für Christoph Knaus (ab Winter weg) gefunden. „Wir haben uns geeinigt, er ist ab Winter bei uns“, bestätigte Grünau-Obmann Norbert Bauer. Nach der Niederlage gegen St. Johann wurde auch die Mannschaft darüber informiert.

Der Neo-Trainer zeigte sich glücklich: „Ich bin froh, dass wir das fair und transparent über die Bühne gebracht haben. Priorität Nummer eins ist jetzt ordentlich in Straßwalchen zu übergeben. Ich nehme das mit viel Demut an, aber mit mindestens genauso viel Vorfreude und Leidenschaft.“ Der 32-Jährige avancierte seit Antritt beim Salzburger Liga-Klub im Herbst 2023 zu einem der längstdienenden Trainer der Liga.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
251.295 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.530 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Ski Alpin
ÖSV-Routinier beendet überraschend seine Karriere
194.564 mal gelesen
Christian Hirschbühl hängt seine Skier an den Nagel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf