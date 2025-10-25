Wals-Grünau hat die Trainersuche beendet

Westligist Wals-Grünau hat einen neuen Trainer gefunden. Christoph Knaus hört bekanntlich im Winter auf, in der Salzburger Liga sind die Flachgauer aber fündig geworden. Im Derby gegen St. Johann verlor Wals-Grünau 1:2.
Bei einem Derby geht es oft heiß her. So auch Samstagnachmittag in der Westliga zwischen Wals-Grünau und St. Johann. Eine Partie mit vielen Zweikämpfen, Emotionen und einem 2:1-Sieg für St. Johann. Dass Wals-Grünau vor den Augen von Ex-Bullen-Goalie Alexander Walke und „Krone“-Ski-Kolumnist Reinfried Herbst zum achten Mal in Folge ohne Dreier blieb, war aber nur Nebensache.
Denn mit Straßwalchen-Coach Bernhard Huber-Rieder haben die Flachgauer – wie von der „Krone“ berichtet – ihren Nachfolger für Christoph Knaus (ab Winter weg) gefunden. „Wir haben uns geeinigt, er ist ab Winter bei uns“, bestätigte Grünau-Obmann Norbert Bauer. Nach der Niederlage gegen St. Johann wurde auch die Mannschaft darüber informiert.
Der Neo-Trainer zeigte sich glücklich: „Ich bin froh, dass wir das fair und transparent über die Bühne gebracht haben. Priorität Nummer eins ist jetzt ordentlich in Straßwalchen zu übergeben. Ich nehme das mit viel Demut an, aber mit mindestens genauso viel Vorfreude und Leidenschaft.“ Der 32-Jährige avancierte seit Antritt beim Salzburger Liga-Klub im Herbst 2023 zu einem der längstdienenden Trainer der Liga.
