Sieben Jahre Wartezeit endeten mit Torfestival

Torhüter half am rechten Flügel aus

Nach sieben Siegen in Liga und Cup am Stück endete der Lauf von Eugendorf in Hallein. Zwar gelang nach Abstimmungsfehler das 1:0 durch Bachler (26.). Doch ein Doppelschlag von Ayetigbo und Vurbic (Elfmeter) nach einer Stunde entschied die Partie mit 3:1 zugunsten des Tabellenführers. „Wir mussten experimentieren. So kam etwa Peer, der zehn Tage mittrainiert hat, erstmals zum Einsatz. Er war zuletzt in der Vorbereitung gegen Grünau dabei. Auch unser Langzeitausfall Kobler hat sein Comeback gegeben. Und unser zweiter Torhüter Hasanovic hat am rechten Flügel ausgeholfen. Es war ein Spiel auf hohem Niveau. Daher bin ich stolz auf das Team“, meinte Eugendorfs Sportvorstand Ivan Pecaranin. Hallein-Coach Christoph Lessacher sah einen „offenen Schlagabtausch“, meinte: „Wir wussten, dass sie mit einem Sieg den Anschluss wahren können. Von daher ist der Plan voll aufgegangen. Wenn ihr Start nicht schiefgegangen wäre, würde Eugendorf jetzt voll im Titelrennen mitreden.“