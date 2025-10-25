Zwei betrunkene Radfahrer bei Unfällen verletzt

Zwei Radfahrer kamen am Wochenende in Salzburg alkoholisiert zu Sturz. Ein 64-jähriger E-Biker krachte auf der Glanzeile und kam mit 1,34 Promille ins Krankenhaus. Ein 23-jähriger Brite fiel am Rudolfskai, verweigerte den Alkotest und wollte trotz Verletzungen keine Behandlung.
Gegen 18 Uhr verlor ein 64-jähriger Salzburger auf der Glanzeile die Kontrolle über sein E-Bike. Mit 1,34 Promille stürzte er und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Uniklinikum gebracht.
Wenige Stunden später, kurz nach 3 Uhr früh, kam ein 23-jähriger Brite am Rudolfskai zu Fall. Er dürfte stark betrunken gewesen sein, verweigerte den Alkotest und lehnte eine Einlieferung ins Krankenhaus ab. Beide Radfahrer werden angezeigt.
