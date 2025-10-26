Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serie

Die Nazis in Salzburg – alle Folgen zum Nachlesen

Salzburg
26.10.2025 12:00
(Bild: Krone KREATIV/Dr. Leo)

Was unterschrieb der Kanzler am Obersalzberg? Wer ermordete beeinträchtigte Kinder aus Salzburg? Wie erlebte Thomas Bernhard das Kriegsende? Fragen wie diesen geht Hans Peter Hasenöhrl in der Serie „Die Nazis in Salzburg“ auf den Grund. Alle sieben Folgen zum Nachlesen.

0 Kommentare
Lesen Sie auch:
Die Nazis in Salzburg, Folge 1
Krone Plus Logo
Folge 1
Gedicht fürn „liab‘n Führer“ mit Ehrengrab belohnt
19.10.2025
Krone Plus Logo
Folge 2
Der erste Jedermann stirbt, der junge Hitler hetzt
20.10.2025
Krone Plus Logo
Folge 3
Duell der Fackelzüge auf dem Residenzplatz
21.10.2025
Krone Plus Logo
Folge 4
Befehl aus Wien: Macht in Salzburg ergreifen
22.10.2025
Krone Plus Logo
Folge 5
Architekten planen eine neue „Akropolis“
23.10.2025
Krone Plus Logo
Folge 6
Samson tanzt für umjubelten Reichsmarschall
24.10.2025
Krone Plus Logo
Folge 7
Weltkatastrophe und Geruch des totalen Krieges
25.10.2025
Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
189.974 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
160.066 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
159.794 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf