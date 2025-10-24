Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

US-Veteranen-Studie

Corona-Impfstoff verhindert 64% der Todesfälle

Wissenschaft
24.10.2025 15:55

Trotz politischer Zurückhaltung bei Corona-Impfungen zeigt eine groß angelegte US-Studie mit rund 300.000 US-Veteranen: Die Covid-19-Impfung schützte auch in der Wintersaison 2024/2025 wirksam vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen. 

0 Kommentare

Laut den Forschern verringerte sich das Risiko, an den Folgen einer Corona-Infektion zu sterben, um 64 Prozent.

„Angesichts tendenziell weniger schwerer Verläufe und der abnehmenden Akzeptanz der jährlichen Impfungen sind aktuelle Belege für die Wirksamkeit der Impfstoffe im Hinblick auf klinisch relevante Folgen erforderlich“, schreiben Miao Cai vom Zentrum für Epidemiologie der US-Veterans Affairs und sein Team im „New England Journal of Medicine“.

Der Effekt in der Verhütung von Covid-19-bedingten Todesfällen lag bei einer Verringerung des ...
Der Effekt in der Verhütung von Covid-19-bedingten Todesfällen lag bei einer Verringerung des Risikos um 64 Prozent.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Wissenschaftler werteten Daten von mehr als 164.000 geimpften Veteranen aus, die zwischen September und Dezember 2024 eine Covid-19-Impfung erhalten hatten. Zum Vergleich wurden 131.000 Personen herangezogen, die nur gegen Influenza geimpft waren. Über sechs Monate hinweg untersuchten die Forscher, wie stark die Impfung auch im jüngsten Infektionswinter vor schweren Verläufen schützte.

Das Ergebnis:

  • Spitalsaufenthalte aufgrund einer Corona-Infektion gingen in der geimpften Gruppe um 39 Prozent zurück, Notfallbehandlungen um knapp 30 Prozent.
  • Besonders deutlich war der Schutz bei Menschen zwischen 65 und 75 Jahren sowie bei Patienten mit Herz-, Nieren- oder Lungenerkrankungen und bei Immungeschwächten.

Besonders Ältere profitieren
Trotz der sinkenden Zahl schwerer Fälle zeige die Analyse, dass die angepassten Impfstoffe weiterhin einen klaren Nutzen bringen – vor allem für ältere und chronisch kranke Menschen, so die Forscher.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Coronavirus
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.752 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
241.662 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.847 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Wissenschaft
US-Veteranen-Studie
Corona-Impfstoff verhindert 64% der Todesfälle
Beinahe makellos
70 Mio. Jahre altes Dinoei in Argentinien gefunden
Was fliegt denn da?
Das große Himmelspektakel über dem Burgenland
Sensationsfund in Drau
Ein Schatten aus der Urzeit tauchte wieder auf
Verlängert das Leben
Hoffnung für Krebspatienten dank Corona-Impfung
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf