Corona-Impfstoff verhindert 64% der Todesfälle

Trotz politischer Zurückhaltung bei Corona-Impfungen zeigt eine groß angelegte US-Studie mit rund 300.000 US-Veteranen: Die Covid-19-Impfung schützte auch in der Wintersaison 2024/2025 wirksam vor schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen.
Laut den Forschern verringerte sich das Risiko, an den Folgen einer Corona-Infektion zu sterben, um 64 Prozent.
„Angesichts tendenziell weniger schwerer Verläufe und der abnehmenden Akzeptanz der jährlichen Impfungen sind aktuelle Belege für die Wirksamkeit der Impfstoffe im Hinblick auf klinisch relevante Folgen erforderlich“, schreiben Miao Cai vom Zentrum für Epidemiologie der US-Veterans Affairs und sein Team im „New England Journal of Medicine“.
Die Wissenschaftler werteten Daten von mehr als 164.000 geimpften Veteranen aus, die zwischen September und Dezember 2024 eine Covid-19-Impfung erhalten hatten. Zum Vergleich wurden 131.000 Personen herangezogen, die nur gegen Influenza geimpft waren. Über sechs Monate hinweg untersuchten die Forscher, wie stark die Impfung auch im jüngsten Infektionswinter vor schweren Verläufen schützte.
Das Ergebnis:
Besonders Ältere profitieren
Trotz der sinkenden Zahl schwerer Fälle zeige die Analyse, dass die angepassten Impfstoffe weiterhin einen klaren Nutzen bringen – vor allem für ältere und chronisch kranke Menschen, so die Forscher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.