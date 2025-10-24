Corona-Impfstoff verhindert 64% der Todesfälle

Laut den Forschern verringerte sich das Risiko, an den Folgen einer Corona-Infektion zu sterben, um 64 Prozent.

„Angesichts tendenziell weniger schwerer Verläufe und der abnehmenden Akzeptanz der jährlichen Impfungen sind aktuelle Belege für die Wirksamkeit der Impfstoffe im Hinblick auf klinisch relevante Folgen erforderlich“, schreiben Miao Cai vom Zentrum für Epidemiologie der US-Veterans Affairs und sein Team im „New England Journal of Medicine“.