Kardashian in Latex

Dieses Kleid überlässt (fast) nichts der Fantasie!

Star-Style
24.10.2025 14:57
Hui, was blitzt denn da? Kim Kardashian sorgt mit ihrem Look mal wieder für Schnappatmung!
Hui, was blitzt denn da? Kim Kardashian sorgt mit ihrem Look mal wieder für Schnappatmung!(Bild: Ian West Media Assignments / PA / picturedesk.com)

Neuer Tag, neue Aufregung um Kim Kardashians Outfit! Die 45-Jährige sorgte dieses Mal in der „Graham Norton Show“ für Schnappatmung. Der Grund: ihr hautenges, ultra kurzes Latexkleid, das kaum etwas der Fantasie überließ!

0 Kommentare

Gemeinsam mit „All‘s Fair“-Kollegin Sarah Paulson nahm Kim Kardashian am Donnerstag in der britischen Talkshow von Graham Norton Platz, um kräftig die Werbetrommel für ihre neue Serie zu rühren, in der sie als Scheidungsanwältin Allura Grant zu sehen sein wird.

Da blitzt doch was ...
Doch für Gesprächsstoff sorgte vor allem Kardashians sexy Look, der wieder einmal so aufsehenerregend war, dass selbst den Fans die Spucke wegblieb.

Das nudefarbene Kleid legte sich wie eine zweite Haut um die Kurven der 45-Jährigen!
Das nudefarbene Kleid legte sich wie eine zweite Haut um die Kurven der 45-Jährigen!(Bild: Ian West Media Assignments / PA / picturedesk.com)

Denn Kim quetschte sich in ein hautenges, hautfarbenes, ultra kurzes Latex-Kleid, das sich wie eine zweite Haut um ihre berühmten Kurven legte. Und unter dem nichts, wirklich rein gar nichts im Verborgenen blieb ...

Doppelte Premiere für Kardashian
Von Kardashians schauspielerischem Talent kann man sich übrigens ab 4. November ein Bild machen – dann startet „All‘s Fair“ nämlich auf Disney+. Wer sich lieber Kim wie sie leibt und lebt anschauen möchte, der kann das übrigens schon seit Donnerstag auf Hulu.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian sorgt in der neuen Staffel von „The Kardashians“ für einen wahren Schock-Moment: ...
Ist Kanye West schuld?
Kim Kardashian enthüllt schockierende Diagnose
24.10.2025
Dekolleté-Göttin
So megahot feierte Kim Kardashian ihren 45er!
23.10.2025

Denn in der neuen, siebten Staffel der Reality-Show „The Kardashians“ gibt es wieder jede Menge Tratsch, Klatsch und unfassbare Enthüllungen aus dem Leben der wohl schillerndsten Reality-TV-Familie der Welt!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
