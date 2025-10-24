Dieses Kleid überlässt (fast) nichts der Fantasie!

Neuer Tag, neue Aufregung um Kim Kardashians Outfit! Die 45-Jährige sorgte dieses Mal in der „Graham Norton Show“ für Schnappatmung. Der Grund: ihr hautenges, ultra kurzes Latexkleid, das kaum etwas der Fantasie überließ!
Gemeinsam mit „All‘s Fair“-Kollegin Sarah Paulson nahm Kim Kardashian am Donnerstag in der britischen Talkshow von Graham Norton Platz, um kräftig die Werbetrommel für ihre neue Serie zu rühren, in der sie als Scheidungsanwältin Allura Grant zu sehen sein wird.
Da blitzt doch was ...
Doch für Gesprächsstoff sorgte vor allem Kardashians sexy Look, der wieder einmal so aufsehenerregend war, dass selbst den Fans die Spucke wegblieb.
Denn Kim quetschte sich in ein hautenges, hautfarbenes, ultra kurzes Latex-Kleid, das sich wie eine zweite Haut um ihre berühmten Kurven legte. Und unter dem nichts, wirklich rein gar nichts im Verborgenen blieb ...
Doppelte Premiere für Kardashian
Von Kardashians schauspielerischem Talent kann man sich übrigens ab 4. November ein Bild machen – dann startet „All‘s Fair“ nämlich auf Disney+. Wer sich lieber Kim wie sie leibt und lebt anschauen möchte, der kann das übrigens schon seit Donnerstag auf Hulu.
Denn in der neuen, siebten Staffel der Reality-Show „The Kardashians“ gibt es wieder jede Menge Tratsch, Klatsch und unfassbare Enthüllungen aus dem Leben der wohl schillerndsten Reality-TV-Familie der Welt!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.