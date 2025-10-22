Vorteilswelt
Teure Mode-Pleite

Rihanna verliert Millionen nach Fenty-Aus mit LVMH

Star-Style
22.10.2025 16:00
Ein Luxuslabel war ihr Traum, doch der platzte und hinterließ einen 36-Millionen-Verlust.
Ein Luxuslabel war ihr Traum, doch der platzte und hinterließ einen 36-Millionen-Verlust.(Bild: Viennareport)

Fenty-Fiasko: Rihanna hat nach dem Zusammenbruch ihres Luxusmode-Ventures mit LVMH fast 36 Millionen US-Dollar verloren.

Die 37-jährige Sängerin tat sich 2019 mit dem prestigeträchtigen Fashion-Konzern zusammen, um unter dem Markennamen „Fenty“ ein High-End-Modelabel zu gründen – offiziell registriert unter dem Namen „Project Loud France“, eine Anspielung auf ihr fünftes Album „Loud“.

Ihr finanzielles Investment war beträchtlich: Rihanna stellte 29.988.000 Euro bereit, während LVMH etwa 30 Millionen Euro beisteuerte. Doch das Projekt wurde 2021 eingestellt. Offizieller Grund: eine strategische Neuausrichtung auf ihre Kosmetik- und Dessous-Marken. Nun zeigen Geschäftsberichte der britischen Beteiligungsgesellschaft Denim UK Holdings, über die Rihanna investierte, dass die Sängerin einen Verlust von etwa 36 Millionen US-Dollar erlitten hat.

Mit ihrer Marke Fenty ist Rihanna eigentlich ultraerfolgreich, nur als französisches Luxuslabel ...
Mit ihrer Marke Fenty ist Rihanna eigentlich ultraerfolgreich, nur als französisches Luxuslabel wollte es nicht klappen.(Bild: SAVAGE X FENTY BY RIHANNA)

„Gescheitert“
Die „Daily Mail“, die die Unterlagen einsehen konnte, schrieb, Rihannas Modeprojekt sei „gescheitert“ und 2021 im Zuge der Pandemie eingestellt worden. Den Berichten zufolge konnte Rihanna, die als Designerin selbst eng in den kreativen Prozess eingebunden war, aufgrund der Reisebeschränkungen während der COVID-Zeit weder das Atelier in Paris besuchen noch die italienischen Modehäuser, die ihre Entwürfe produzierten.

Als das Label auf den Markt kam, sorgte es vor allem wegen seiner Preise für Aufsehen: So kostete etwa eine gepolsterte Jeansjacke fast 1.000 US-Dollar, ein korsettiertes Hemdkleid rund 810 US-Dollar.

Lesen Sie auch:
Rihanna und A$AP Rocky freuen sich über ihre erste Tochter.
Erste Tochter für Star
Rihannas Baby Nummer 3 ist da und es heißt ...
25.09.2025
Blitzlichtgewitter
Rihanna sorgt mit Babybauch-Style für Aufsehen
15.07.2025

Die Marke war im Ultra-Luxussegment positioniert – im Gegensatz zu Rihannas erfolgreicheren Linien wie „Fenty Beauty“ oder „Savage X Fenty“. In einer gemeinsamen Erklärung zur Schließung erklärten Rihanna und LVMH: „LVMH und Rihanna bekräftigen ihre Absicht, sich auf das Wachstum und die langfristige Entwicklung des Fenty-Ökosystems zu konzentrieren, mit dem Fokus auf Kosmetik, Hautpflege und Lingerie.“

