Rihanna verliert Millionen nach Fenty-Aus mit LVMH

„Gescheitert“

Die „Daily Mail“, die die Unterlagen einsehen konnte, schrieb, Rihannas Modeprojekt sei „gescheitert“ und 2021 im Zuge der Pandemie eingestellt worden. Den Berichten zufolge konnte Rihanna, die als Designerin selbst eng in den kreativen Prozess eingebunden war, aufgrund der Reisebeschränkungen während der COVID-Zeit weder das Atelier in Paris besuchen noch die italienischen Modehäuser, die ihre Entwürfe produzierten.