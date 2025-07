Silvretta-Hochalpenstraße bleibt geschlossen

Neue Bewertung Mitte nächster Woche

„Angesichts der prognostizierten Regenmengen in den nächsten Tagen können weitere Verzögerungen leider nicht ausgeschlossen werden“, erklärt Harald Feldkircher, Leiter des Facility Managements des Straßenerhalters Illwerke-VKW. Nachdem der Höhepunkt der angekündigten Niederschläge mit Anfang der kommenden Woche vorausgesagt ist, werden die Experten in den Tagen darauf die Situation neu bewerten – in der Hoffnung, dass dann die neuen Erkenntnisse eine seriöse Vorausschau möglich machen.