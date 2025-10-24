„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Hanni sucht nach dem Verlust ihrer Weggefährtin ein neues Zuhause. Das vierjährige Chinchillaweibchen ist sehr zutraulich, neugierig und sozial. Gesellschaft und viel Platz zum Klettern wären wünschenswert. Tel.: 0732/247887.
Isa (7 Jahre, am Bild) und Chicca sind ein eingespieltes Team. Die Katzen hoffen auf einen Wohnungsplatz mit gesichertem Balkon. Tel.: 0732/247887.
Lenni besitzt ein großes Herz für seine Menschen. Fremden gegenüber zeigt sich der zehnjährige Pudel misstrauisch und auch Artgenossen zählen nicht zu seinen besten Freunden. Besitzer, die ihm Sicherheit und ein stabiles Umfeld geben, wären ideal für den Rüden. Tel.: 0732/247887.
Potato (Foto, 1 Jahr) kam mit Karotti und dem gemeinsamen Nachwuchs ins Linzer Tierheim. Potato ist bereits kastriert. Nun werden die Langohren in liebevolle Hände abgegeben. Tel.: 0732/247887.
Manfred und seine Brüder sind auf der Suche nach guten Plätzen, die sie paarweise beziehen dürfen. Die jungen Kater kennen noch keinen Freigang, hätten aber bestimmt nichts dagegen einzuwenden. Tel.: 0664/8485571.
Churro kam als Findling ins Tierheim. Er dürfte schon einige Stopps in seinem Leben hinter sich haben. Der lebhafte Mischling (2 Jahre und 9 Monate) hat noch kaum Erziehung genossen. Hundeerfahrene Besitzer, die Churro Sicherheit und Struktur geben, werden gesucht. Tel.: 0732/247887.
