„Jeden Tag kann wieder etwas Schlimmes passieren“

Regierung fühlt sich nicht zuständig

Die politischen Reaktionen fielen am Freitag verhalten aus. Die steirische FPÖ, die sich noch 2022 mittels Petition für einen Notarztstützpunkt in der Region Eisenstraße starkgemacht hatte, sieht sich heute nicht mehr zuständig: „Der Landeshauptmann ist nicht verantwortlich und daher auch nicht in der Pflicht“, heißt es aus dem Büro von Mario Kunasek. „Dies fällt in den Bereich des Gesundheitslandesrates.“ Zudem habe man „falsche Zahlen kolportiert“.