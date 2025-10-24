Vorteilswelt
Und in einer Schürze!

Darum empfängt Meghan ihre Gäste immer barfuß

Royals
24.10.2025 16:00
Herzogin Meghan verriet, dass sie ihre Gäste immer barfuß empfängt.
Herzogin Meghan verriet, dass sie ihre Gäste immer barfuß empfängt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jemal Countess)

Herzogin Meghan hat besondere Tricks als Gastgeberin. „Ich liebe es, wenn sich Leute selbst bedienen können und etwas auf dem Herd zu haben, von dem sich jeder nehmen kann“, sagte die 44-Jährige dem Magazin „People“ zufolge bei einer Veranstaltung in einer Buchhandlung. 

Um das Eis zu brechen und ihre Gäste zu Beginn aufzulockern, wählt die Ehefrau von Prinz Harry ein unerwartetes Outfit: Sie öffne die Tür „barfuß“ und „in einer Schürze“.

„Oh, sie steckt da mit drin“
„Es entmystifiziert“, sagte sie. „Die Leute kommen herein und sagen: ,Oh, sie steckt da mit mir drin.‘ Und wo zieht es sie hin? Deine Küche. Sie kommen direkt herein und plötzlich sind alle ein bisschen weicher geworden.“

Auch auf Netflix gibt Herzogin Meghan Tipps, wie man ein guter Gastgeber wird.
Auch auf Netflix gibt Herzogin Meghan Tipps, wie man ein guter Gastgeber wird.(Bild: Netflix)

Außerdem lasse sie „immer Musik im Hintergrund“ laufen, verriet Meghan zudem.

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan war das Gesprächsthema der Pariser Fashion Week – jetzt kam raus: Sie hat sich ...
Designer gesteht:
Meghan hat sich selbst zur Fashion Week eingeladen
14.10.2025
Chefin aus der Hölle?
Meghan vergrault zehnte PR-Agentin in fünf Jahren
24.10.2025

Lifestyle-Tipps auf Netflix
In ihrer Lifestyle-Serie auf Netflix „With Love, Meghan“ backt und kocht Herzogin Meghan mit prominenten Gästen und gibt Tipps für ein schönes Leben. Dabei geht es auch darum, wie man eine gute Gastgeberin ist.

