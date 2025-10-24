Bei Stromberg ist wieder alles wie immer

Vor 20 Jahren wurde er zum Sinnbild des Büro-Irrsinns: Bernd Stromberg, der zynische Chef der Capitol-Versicherung, kehrt zurück. Der neue Trailer zum Kinofilm „STROMBERG – WIEDER ALLES WIE IMMER“ verspricht ein Wiedersehen voller Nostalgie, Peinlichkeiten – und natürlich jede Menge Stromberg.
Vor ca. 20 Jahren lernte Deutschland Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und sein Team von der Schadensregulierung der Capitol-Versicherung kennen. Damals gab es noch nichts Veganes in der Kantine, Mobbing war Breitensport im Büro und Bernd Stromberg sagte: „Ich respektiere Frauen. Als Idee …“. Seither hat sich die Arbeitswelt enorm verändert. Bernd Stromberg auch? Ein großes Wiedersehen aller Beteiligter soll Klarheit bringen. Eine aufwendige Reunion der alten Truppe vor laufenden Kameras.
Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk), Jennifer Schirrmann (Milena Dreissig) und natürlich Bernd Stromberg, sie alle treffen noch einmal aufeinander. Und wie bei einer klassischen Familienfeier gibt es auch hier eine einzigartige Mischung aus Nostalgie und Alkohol, aus alten Rechnungen und neuen Vorwürfen. Und so eskaliert das Wiedersehen schnell, und zwar auf eine Art und Weise, mit der keiner der Beteiligten gerechnet hat. „Büro ist Krieg“, hieß es bei Stromberg damals. Heute ist alles noch viel schlimmer ...
Ab dem 4. Dezember im Kino
Der Trailer verspricht einen bissigen, nostalgischen und herrlich unangepassten Rückblick auf 20 Jahre Büro-Wahnsinn – mit einer ordentlichen Portion Fremdscham und Selbstironie. Stromberg ist zurück, und er beweist: Manche Dinge sollte man einfach nicht ändern.
