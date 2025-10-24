Österreicher-Schreck erster Semifinalst in Wien

Wie im Vorjahr

Im zweiten Durchgang setzte sich Berrettini härter zur Wehr, gab jedoch mit zwei leichten Fehlern seinen Aufschlag zum 3:4 her. Nach einigen für ihn atypischen Nachlässigkeiten musste de Minaur zwar in den Tiebreak, holte diesen aber 7:4 und steht zum zweiten Mal nach 2024 im Semifinale der Erste Bank Open. Dort trifft er auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Jannik Sinner und Alexander Bublik.