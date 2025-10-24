Warum Tierliebe nicht durch den Magen gehen sollte

Wie erkennt man, dass es Zeit für eine Diät ist?

Von beginnendem Übergewicht spricht man bereits ab zehn Prozent über dem Idealgewicht. Bei einem zehn Kilo schweren Hund bedeutet das lediglich ein Kilogramm! Ein Tier ist zu dick, wenn beim Blick von oben oder von der Seite keine Taille erkennbar ist. Die Bauchlinie sollte von Brustkorb/Bauch nach oben Richtung Wirbelsäule verlaufen. Möchte man die Rippen ertasten, sollte man die mit der flachen Hand seitlich gut spüren können, ohne fest bohren zu müssen. Geht das nicht, ist bereits zu viel Fettgewebe da.