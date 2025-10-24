Kein Match! Zverev kampflos im Semifinale

Für Zverev hatte der Antrittsverzicht des Niederländers einen positiven Nebeneffekt. Denn dadurch steht fest, dass der Weltranglisten-Dritte sich erneut fix für die ATP Finals in Turin im November qualifiziert hat. „Das ist schön, aber natürlich hätte ich auch gern gespielt, die Herausforderung gegen Tallon angenommen. Wir hatten oft gute Matches.“