Kein Match! Zverev kampflos im Semifinale

Ohne schwitzen zu müssen, steht Alexander Zverev im Semifinale der Erste Bank Open. Sein programmgemäßer Viertelfinalgegner Tallon Griekspoor musste mit Rückenschmerzen absagen.
Es war eine kuriose Situation. Denn Alexander Zverev trainierte mittags noch mit Tallon Griekspoor. „Auf einmal hat er sich an den Rücken gegriffen, hab ich gemerkt, dass er ein Problem hat“, meinte der Deutsche.
Für Zverev hatte der Antrittsverzicht des Niederländers einen positiven Nebeneffekt. Denn dadurch steht fest, dass der Weltranglisten-Dritte sich erneut fix für die ATP Finals in Turin im November qualifiziert hat. „Das ist schön, aber natürlich hätte ich auch gern gespielt, die Herausforderung gegen Tallon angenommen. Wir hatten oft gute Matches.“
Training vor Fans
Stattdessen legte der Deutsche eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Center Court ein, der die Zuschauer also beiwohnen durften. Ein Match weniger stört Zverev sicher nicht. Auch er hatte in den letzten Wochen mit körperlichen Problem zu kämpfen gehabt.
