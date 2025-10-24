„9-1-1: Nashville“-Star Isabelle Tate gestorben

Isabelle „Izzy“ Tate studierte an der Middle Tennessee State University Wirtschaft, doch ihr größter Traum war, es Schauspielerin zu werden. Ein Traum, der sich kurz vor ihrem Tod noch erfüllen sollte. „Ich kenne Izzy seit ihrer Teenagerzeit und sie ist kürzlich zur Schauspielerei zurückgekehrt“, schrieb ihr Agent auf Instagram. „Sie bekam direkt die erste Serie, für die sie vorsprach, ,9-1-1: Nashville‘. Sie hatte eine wunderbare Zeit.“