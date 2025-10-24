Ö3-Weihnachtswunder mit Ritschl, Hansa und Knoll

Weihnachten naht mit Riesenschritten – und was wäre der Advent ohne das Ö3-Weihnachtswunder? Jetzt wurden Team und Location für die heurige Ausgabe der Licht-ins-Dunkel-Aktion bekannt gegeben ...
Kurz vor Weihnachten packt Ö3 wieder sein Studio ein und übersiedelt dieses Mal nach Salzburg. Direkt am Kapitelplatz steht dann für fünf Tage die Ö3-Wunschhütte, in der das Moderationsteam Musikwünsche gegen Spenden für den Licht-ins-Dunkel-Soforthilfefonds erfüllt: Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll werden heuer das Ö3-Weihnachtswunder moderieren.
Für insgesamt 120 Stunden wird aus dem gläsernen Studio gesendet, Start ist am 19. Dezember um 10 Uhr.
Jedes Jahr werden auch viele Stargäste begrüßt, wer mit dabei sein wird, verrät man aber derzeit noch nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.