Ö3-Weihnachtswunder mit Ritschl, Hansa und Knoll

Kurz vor Weihnachten packt Ö3 wieder sein Studio ein und übersiedelt dieses Mal nach Salzburg. Direkt am Kapitelplatz steht dann für fünf Tage die Ö3-Wunschhütte, in der das Moderationsteam Musikwünsche gegen Spenden für den Licht-ins-Dunkel-Soforthilfefonds erfüllt: Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll werden heuer das Ö3-Weihnachtswunder moderieren.