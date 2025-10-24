„Faire Chance“: Kompany nimmt Torwartwechsel vor

Torwartwechsel beim FC Bayern München: Trainer Vincent Kompany wird beim Duell mit Borussia Mönchengladbach Änderungen vornehmen.
Jonas Urbig kommt am Samstag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Borussia-Park für Manuel Neuer zum Einsatz. Grund ist das bedeutendere Zweitrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal am kommenden Mittwoch beim 1. FC Köln, bei dem Neuer wegen einer Sperre ersetzt werden muss.
„Das Spiel in Köln ist so wichtig, dass wir Jonas auch eine faire Chance geben müssen“, begründete Kompany die Spielpraxis für Urbig.
Noch makellos
Für die Bayern läuft es in der laufenden Spielzeit richtig rund. Besser als zwölf Siege in zwölf Pflichtspielen geht nicht. Gegen das Bundesliga-Schlusslicht soll der nächste Dreier her …
