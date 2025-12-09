Nübel und FC Bayern? „Es ist ein Problemfall“

Beim deutschen Rekordmeister ist nach wie vor Manuel Neuer die Nummer eins, außerdem konnten die Münchner mit Jonas Urbig ein vielversprechendes Talent für die Zukunft verpflichten. Viermal stand der 22-Jährige in der laufenden Saison bereits für die Bayern im Tor. „Urbig ist auch noch sieben Jahre jünger als Nübel. Da sprechen viele Faktoren für Urbig, der das seit einem Jahr wirklich gut macht“, sieht Matthäus den Euskirchener im Rennen um die Neuer-Nachfolge vor Nübel.