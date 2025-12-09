Dieser ÖFB-Legionär plant wohl die „Flucht“

Gut dotierter Vertrag als Problem

Der Mittelfeldstratege besitzt bei Gladbach noch einen Vertrag bis 2027, aus dem Umfeld des Vereins ist jedoch zu hören, dass er sich bereits nach Interessenten umhört – und Gladbachs neuer Sportboss Rouven Schröder soll da auch sehr gesprächsbereit sein. Mögliches Problem: Stöger gehört beim fünffachen deutschen Meister zu den Besserverdienern, und ob ein anderer Verein für einen 32-Jährigen, der seit eineinhalb Jahren stagniert, viel Gehalt locker macht, ist wohl fraglich.