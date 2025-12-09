Steht Hasenhüttl kurz vor Bundesliga-Rückkehr?

Kehrt Ralph Hasenhüttl in die deutsche Bundesliga zurück? Nach dem Rauswurf von Sandro Wagner soll der Österreicher beim 1. FC Augsburg ganz oben auf dem Wunschzettel stehen.
Wie „Sport1“ berichtet, ist Ralph Hasenhüttl der „Top- und Wunschkandidat“ in Augsburg. Sportdirektor Benjamin Weber sei ein großer Fan des Steirers und liebäugelt mit einer Verpflichtung.
Seit seinem Aus im Mai beim VfL Wolfsburg ist der 58-Jährige vereinslos. Zuletzt war Hasenhüttl mit den Glasgow Rangers in Verbindung gebracht worden.
Auch Interimstrainer mit Chancen
Neben Hasenhüttl werden auch Manuel Baum in Augsburg Chancen eingeräumt. Am Samstag hatte der aktuelle Interimstrainer mit einem überraschenden 2:0-Erfolg gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen Werbung in eigener Sache betrieben.
Es ist jedoch fraglich, ob der 46-jährige Deutsche, der eigentlich nur bis zur Winterpause bleiben will, das Amt weiter ausüben möchte.
