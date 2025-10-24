„Weitere Pleite würde Stöger zu Rücktritt zwingen“

Italiens Presse ließ nach Rapids 0:3-Niederlage gegen Fiorentina in der Conference League wahrlich kein gutes Haar ...
Gazzetta dello Sport:
„Peter Stögers Trainerstuhl wackelte bereits vor dieser Niederlage. Eine weitere Pleite in der Meisterschaft würde ihn endgültig zum Rücktritt zwingen, doch er trägt nicht allein die Schuld an dieser Misere: Die Qualität seiner Spieler lässt zu wünschen übrig.“
Corriere dello Sport:
„Stöger spürt zwar die Last der Ausfälle einiger Spieler, doch sein Rapid ist nur noch ein blasses Bild jener Mannschaft, die im vergangenen Jahr das Viertelfinale der Conference League erreicht hat.“
Tuttosport:
„In einer schwierigen Phase gelingt den Florentinern ein Sieg, der ihnen neuen Schwung verleiht. Die Conference League ist zwar nicht die Serie A, doch der Erfolg gegen die mittelmäßigen Rapidler könnte für den Neustart in der Meisterschaft wichtig sein.“
