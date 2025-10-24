Bestien und Fabelwesen auf Buchpaten-Suche

„Schon 1886 wird in den ersten Annalen von reichen Bücherschätzen berichtet, die im damaligen k.k. naturhistorischen Hofmuseum gehütet wurden“, schildern Direktorin Sarah Fiedler und ihre Stellvertreterin Leah Karas. Die ursprünglich bescheidenen Bestände wuchsen bis heute auf eine halbe Million Bände an – zu einem der weltweit bedeutendsten Schätze naturhistorischen Kulturerbes.50.000 sind dabei dem historischen Bestand vor 1900 zuzurechnen. Vor allem die Habsburger, aber auch einzelne Forscher legten dereinst den Grundstock des in insgesamt 28 Fachbibliotheken sorgsam Aufbewahrten.