Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unbekannte Schätze

Bestien und Fabelwesen auf Buchpaten-Suche

Kultur
24.10.2025 06:00
Schön bunt: Psittacus Paradisi ex Cuba, ein Paradiespapagei aus Kuba.
Schön bunt: Psittacus Paradisi ex Cuba, ein Paradiespapagei aus Kuba.(Bild: © NHM Wien, Alice Schumacher)

Auf Sammlungen der Habsburger gehen die Bibliotheken des Naturhistorischen Museums in Wien zurück. Doch viele der 500.000 Titel sind in Gefahr – Buchpaten dringend gesucht!

0 Kommentare

„Schon 1886 wird in den ersten Annalen von reichen Bücherschätzen berichtet, die im damaligen k.k. naturhistorischen Hofmuseum gehütet wurden“, schildern Direktorin Sarah Fiedler und ihre Stellvertreterin Leah Karas. Die ursprünglich bescheidenen Bestände wuchsen bis heute auf eine halbe Million Bände an – zu einem der weltweit bedeutendsten Schätze naturhistorischen Kulturerbes.50.000 sind dabei dem historischen Bestand vor 1900 zuzurechnen. Vor allem die Habsburger, aber auch einzelne Forscher legten dereinst den Grundstock des in insgesamt 28 Fachbibliotheken sorgsam Aufbewahrten.

Frühwissenschaftliche Werke sind oftmals mit prächtigen Illustrationen versehen.
Frühwissenschaftliche Werke sind oftmals mit prächtigen Illustrationen versehen.(Bild: NHM_WIEN_CHLOE_POTTER)
Sarah Fiedler, Direktorin der Abteilung Bibliothek im NHM Wien, und Leah Karas, ihre ...
Sarah Fiedler, Direktorin der Abteilung Bibliothek im NHM Wien, und Leah Karas, ihre Stellvertreterin(Bild: Wilhelm Bauer-Thell)
Wo die Buchschätze aufbewahrt werden
Wo die Buchschätze aufbewahrt werden(Bild: NHM_WIEN_CHLOE_POTTER)
In der Zoologischen Hauptbibliothek
In der Zoologischen Hauptbibliothek(Bild: NHM_WIEN_CHLOE_POTTER)

Prunkstücke sind handkolorierte Folianten, vergoldete Schmuckausgaben und sogenannte Bestiarien. Letztere gehören zu den Juwelen unter allen Juwelen – denn ihnen wohnt mittelalterliche Tierdichtung inne, die moralisierend tatsächliche oder vermutete Eigenschaften von Geschöpfen, aber auch Fabelwesen allegorisch mit der christlichen Heilslehre verbindet.

Dazu kommen wissenschaftliche Abhandlungen, Atlanten und eine Sammlung von mehreren 10.000 Werken und Zeitschriften zur Urgeschichte aus Europa, Asien, Afrika und Amerika. Definitiv als Bereicherung mag eine Neuerscheinung gelten. Das Buch „13 Frauen aus der Geschichte des NHM Wien“ beleuchtet die Biografien von Forscherinnen und Wissenschafterinnen, die im Museum gearbeitet haben. Es verbindet historische Fakten mit poetischen Texten und Comic-Zeichnungen.

Nicht nur für Kuriosa wie ein vergilbtes Werk mit dem wundersamen Titel „Auf genehmgehaltenes Gutachten und Veranlassung der Kön. Engell. Medicinischen Gesellschaft in London (...) gethane gantz sonderbare Rejsen, 1711“ werden jetzt Paten als Retter gesucht.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
246.384 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
227.072 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
203.326 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Kultur
Unbekannte Schätze
Bestien und Fabelwesen auf Buchpaten-Suche
600 Unterschriften
Fangemeinde kämpft gegen Orchester-Auflösung
Weltmuseum Wien
Farbenfroh & nachhaltig: Mexikos gelebtes Welterbe
Grazer esc
Die ganze Welt fliegt uns aktuell um die Ohren
„Krone“-Interview
Sabaton: „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf