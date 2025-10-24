Chrissi Buchmasser steht unter „Zugzwang“

Ein Programm, das einen klaren Fahrplan hat

In „Zugzwang“ hat sich die Trägerin des „Steirerkrone“-Publikumsvogels 2021 erfolgreich professionalisiert, erstmals war auch eine Regisseurin, Magda Leeb, am Programm beteiligt. Da bleibt kein roter Faden in der Luft hängen, jede Metapher hat eine Anknüpfung, jede Pointe wird mit Intention abgeliefert. Sprachlich kreativ und doppelbödig, tobt sich Buchmasser auch schauspielerisch aus – alleine ihre Mimik und der südsteirische Dialekt sind zum Brüllen. Das zweite Programm sei jenes, „in dem man sehr viel will und noch nicht so viel kann“, sagt sie selbst auf der Bühne – eine glatte Lüge.