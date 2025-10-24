Chrissi Buchmasser steht unter „Zugzwang“

Die steirische Kabarettistin Chrissi Buchmasser beweist in ihrem zweiten Programm, dass sie im Schnellzug in Richtung der ganz großen Karriere unterwegs ist: „Zugzwang“ ist sprachlich ausgefeilt, schauspielerisch gefestigt und musikalisch ein Hit.
Chrissi Buchmasser ist in der „Rushhour des Lebens“. Allzu passend ist da, dass die in Graz lebende Südsteirerin einen vierjährigen Sohn hat, der Züge liebt. Züge beobachten, Züge spielen, Zugdokus schauen. Die Mama steht unter „Zugzwang“ – und siedelt ihr neues, zweites Programm, das am Donnerstag im Grazer Theatercafé Premiere feierte, auf einem Bahnsteig an.
Was sich dort abspielt, ist ein Pointenfeuerwerk sondergleichen, in dem eine Zugmetapher auf die nächste folgt. Von der verwirrenden Sitzordnung im Railjet schlägt sie die Brücke zu den großen Lebensfragen, zum Leidensdruck junger Eltern („Meine Altersvorsorge geht gerade in Heidelbeeren drauf“), zum Abarbeiten von To-do-Listen und der Frage, ob man ein Kind in der ersten Klasse Volksschule noch erfolgreich am Land integrieren kann (die Antwort lautet Nein).
Besonders gern textet Buchmasser Lieder um, und so singt sie zu Falco vom bedrohten Stainzer Flascherlzug und zu Lady Gaga und Billie Eilish vom Schlafen. Großartig ihr feministisches Wut-Lied über den Zwang, sich zu enthaaren, und schreckliche Schnürl-Bademode für Damen. Ohne einen einzigen langweiligen Moment rast dieser Kabarett-Schnellzug zwei Stunden dahin.
Ein Programm, das einen klaren Fahrplan hat
In „Zugzwang“ hat sich die Trägerin des „Steirerkrone“-Publikumsvogels 2021 erfolgreich professionalisiert, erstmals war auch eine Regisseurin, Magda Leeb, am Programm beteiligt. Da bleibt kein roter Faden in der Luft hängen, jede Metapher hat eine Anknüpfung, jede Pointe wird mit Intention abgeliefert. Sprachlich kreativ und doppelbödig, tobt sich Buchmasser auch schauspielerisch aus – alleine ihre Mimik und der südsteirische Dialekt sind zum Brüllen. Das zweite Programm sei jenes, „in dem man sehr viel will und noch nicht so viel kann“, sagt sie selbst auf der Bühne – eine glatte Lüge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.