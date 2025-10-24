„Für diese Klänge gibt es kein Notensystem“

Um das gewünschte Hörerlebnis genauso, oder immerhin möglichst exakt zu treffen, erfordert es auch seitens des Dirigenten Johannes Kalitzke Fingerspitzengefühl. „Ich bekomme die Partitur vorgelegt und richte mich dann darauf ein. In diesem Fall habe ich mit den Musikern eingangs viel experimentiert, um möglichst das umsetzen zu können, was sich der Komponist wünscht“, sagt Kalitzke.