Grazer „Gruselserie“

Ausgerechnet Kühbauer! Warum GAK vorm LASK zittert

Sport-Nachrichten
24.10.2025 12:30
Ferdl Feldhofer brennt auf den ersten Dreier.
Ferdl Feldhofer brennt auf den ersten Dreier.(Bild: GEPA)

Ohne Sieg und am Tabellenende. Der GAK will seine „Gruselserie“ in der Bundesliga so schnell wie möglich beenden. Aber der neue LASK-Trainer Didi Kohbauer war bisher für die Rotjacken und für deren Trainer Ferdinand Feldhofer ein „rotes Tuch“.

Der erste Sieg in der Saison ist überfällig – ein Dreier am Samstag (17 Uhr) in Runde elf beim LASK wäre das schönste Geschenk, das sich GAK-Coach Ferdinand Feldhofer anlässlich seines gestrigen 46. Geburtstags wünschen würde.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
