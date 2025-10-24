Silbermünzenraub endete mit Brandstiftung

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in ein Haus in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) im Burgenland eingestiegen, hat Silbermünzen und Bargeld gestohlen und anschließend auch noch ein Feuer gelegt.
Der Mann konnte wenig später im Ortsgebiet festgenommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Verletzt wurde niemand. Der Verdächtige gab an, dass er die Kellertür zu dem leer stehenden Einfamilienhaus aufgebrochen hatte.
Badezimmer angezündet
Nachdem er Kästen und Laden durchwühlt und die Beute eingesteckt hatte, setzte er noch das Badezimmer in Brand – wie er meinte, nicht in der Absicht, das ganze Haus anzuzünden.
Drei Feuerwehren waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Am Wohnhaus entstand großer Sachschaden. Die Erhebungen der Polizei laufen noch, hieß es.
