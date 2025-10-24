Der Pumuckl kommt ins Kino

Inszeniert wird das Kinoabenteuer von Marcus H. Rosenmüller, der den bewährten „Pumuckl“-Ton trifft: viel Herz, handfester Slapstick, Tempo – und ein Finale mit Opern-Glanz. Vor der Kamera geben Gisela Schneeberger, Robert Palfrader, Matthias Bundschuh, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann und Anja Knauer dem Kobold-Kosmos frische Gesichter. Inhaltlich bleibt’s zeitlos: Freundschaft, Vertrauen, Reden statt Reinsteigern. Genau darin liegt der Charme. Der Film funktioniert eigenständig – auch ohne Vorwissen zur Serie – und liefert, was Familienkino braucht: Lacher für die Kleinen, Nostalgie für die Großen, einen dicken Kloß im Hals, wenn’s drauf ankommt – und am Ende natürlich: alles wieder gut.