Elfmaliger Champion
Nach Verlobung auf Bühne: Bodybuilder (31) stirbt
Der brasilianische Bodybuilding-Champion Ricardo Nolasco dos Santos, bekannt als „Kadu Santos“, ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben.
Santos galt als Ausnahmetalent: Er hatte elf Bodybuilding-Titel gewonnen und zweimal einen Gesamtsieg bei regionalen „Muscle Contests“ eingesackt.
Nur wenige Monate zuvor hatte er seiner langjährigen Freundin Sabrina während eines Wettkampfs einen Heiratsantrag gemacht – ein Moment, den er öffentlich teilte.
„I love you with all my heart, I admire you and I’m very proud of who we’ve become together over the years“ (Ich liebe dich von ganzem Herzen, ich bewundere dich und ich bin so stolz darauf, wie wir uns gemeinsam über die Jahre entwickelt haben, Anm.), ließ er seine Follower damals wissen. Die beiden waren seit vier Jahren ein Paar.
Beispiel für Disziplin
Die Todesursache ist nicht bekannt. Ricardo hatte mit dem Training begonnen, als er 17 Jahre alt war. Er war als Personal Trainer aktiv und galt in der Szene als Profi. Viele beschreiben ihn als „charismatische“ Person, die „von jedem geliebt wurde“.
Sein plötzliches Ableben hat in der Fitness- und Bodybuilding-Szene tiefe Betroffenheit ausgelöst: Kollegen und Fans würdigten ihn als „ein Beispiel für Disziplin, Engagement und Kameradschaft“, zitiert die „New York Post“ Ricardos Freunde und Kollegen.
Sein plötzlicher Tod wurde von seinem Vater Amauri als „the saddest day of my life. My beloved son“ (Der traurigste Tag meines Lebens. Mein geliebter Sohn, Anm.) auf Instagram bestätigt.
