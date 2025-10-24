Das ist der älteste Feuerwehrmann Österreichs!

Einen, wie ihn gibt es nur einmal: Der Montafoner Martin Zudrell feierte jüngst seinen 103. Geburtstag. Fast noch beeindruckender ist eine andere Zahl: Er ist seit fast 89 Jahren Mitglied der Feuerwehr Batholomäberg! Somit darf sich Zudrell ältester und längst gedienter Feuerwehrmann Österreichs nennen.
Martin Zudrell ist am 1. Jänner 1937 der Feuerwehr Bartholomäberg beigetreten. Durch sein handwerkliches Geschick als Landwirt, Holzknecht und Älpler war er über Jahrzehnte ein wichtiges und verlässliches Mitglied der Truppe. 1982 trat er zwar in den Passivstand ein, bei den Proben und gesellschaftlichen Anlässen war er aber immer noch aktiv.
Etliche Ehrungen und Verdienstmedaillen
Das hat sich bis heute nicht geändert. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen wurden ihm die Feuerwehrmedaille in Bronze, Silber und Gold sowie Ehrungen für seine 60-, 70- und 80-jährige Mitgliedschaft verliehen. 1987 ist Martin Zudrell zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Bartholomäberg ernannt worden, am 27. Februar 1988 wurde er mit dem Verdienstkreuz in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.
Hoher Besuch und ein besonderes Geschenk
Anlässlich seines 103. Geburtstags bekam er Besuch von Vorarlbergs Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle und dem Bludenzer Bezirksfeuerwehrinspektor Karl-Heinz Beiter. Die beiden hatten ein ganz besonders Geschenk dabei – nämlich eine Urkunde vom Bundesfeuerwehrverband, die Martin Zudrell offiziell als ältesten Feuerwehrmann Österreichs ausweist!
