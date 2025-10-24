Das ist der älteste Feuerwehrmann Österreichs!

Etliche Ehrungen und Verdienstmedaillen

Das hat sich bis heute nicht geändert. Für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen wurden ihm die Feuerwehrmedaille in Bronze, Silber und Gold sowie Ehrungen für seine 60-, 70- und 80-jährige Mitgliedschaft verliehen. 1987 ist Martin Zudrell zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Bartholomäberg ernannt worden, am 27. Februar 1988 wurde er mit dem Verdienstkreuz in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.