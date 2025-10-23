Immersive Ausstellung: Reisen durch Raum und Zeit

Die Welt der Inka

Den Auftakt markiert „Machu Picchu: Reise zur verlorenen Stadt“, das bereits zahlreiche Besucher in Washington DC, Madrid, Singapur und Berlin anlockte. Ausgehend von einem fiktionalen Reisebüro beginnt eine eindrucksvolle Zeitreise zurück in das Reich der Inka. Besucher erleben Machu Picchu in seiner ursprünglichen Form, fliegen über majestätische Berglandschaften, begegnen mythologischen Figuren und werden Zeugen zentraler historischer Momente, wie etwa einer Sonnenfinsternis aus Sicht der Inka. Insgesamt dauert das Erlebnis rund eine Stunde, Tickets gibt es ab 19,90 Euro.