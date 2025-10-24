Vorteilswelt
Unbekannte flüchtig

Home Invasion: Mann mit Axtstiel niedergeschlagen

Wien
24.10.2025 13:53
Zwei bislang unbekannte Männer haben Donnerstagnachmittag einen 38-Jährigen in seiner eigenen Wohnung in Wien-Floridsdorf brutal überfallen und mit einem Stiel einer Axt schwer verletzt.

Laut der Polizei klopften die Täter gegen 15 Uhr an die Wohnungstür des Mannes in der Donaufelder Straße. Da der 38-Jährige einen Freund erwartete, öffnete er – und wurde sofort attackiert. Die Männer drangen in die Wohnung ein und versuchten den Mann mit Kabelbindern zu fesseln. Als sich der jedoch wehrte, schlug einer der Täter mit dem Stiel einer Axt mehrfach auf seinen Kopf ein.

Angreifer flüchtig
Anschließend durchsuchten die Angreifer die Wohnung und flüchteten. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Symbolbild
Stich in Oberschenkel
Blutiger Messerangriff am Wiener Westbahnhof
24.10.2025

Fahndung lief bislang erfolglos
Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

