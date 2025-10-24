Home Invasion: Mann mit Axtstiel niedergeschlagen

Laut der Polizei klopften die Täter gegen 15 Uhr an die Wohnungstür des Mannes in der Donaufelder Straße. Da der 38-Jährige einen Freund erwartete, öffnete er – und wurde sofort attackiert. Die Männer drangen in die Wohnung ein und versuchten den Mann mit Kabelbindern zu fesseln. Als sich der jedoch wehrte, schlug einer der Täter mit dem Stiel einer Axt mehrfach auf seinen Kopf ein.