Betrunkener Fahranfänger fuhr in den Straßengraben

In den frühen Morgenstunden war am Freitag ein 20-jähriger Oberösterreicher mit seinem Auto betrunken im nördlichen Flachgau in Salzburg unterwegs. Dabei landete er in Nußdorf im Straßengraben, zuvor ist er nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen.
Der 20-jährige Oberösterreicher war in Nußdorf auf der B156 in Richtung Oberndorf unterwegs. Dabei schlief er, wie er später selbst der Polizei berichtete, offenbar am Steuer ein und landete mit seinem Pkw im Straßengraben.
Der Alkotest ergab 1,5 Promille. Dem jungen Mann wurde der Führerschein abgenommen, die Polizisten erstatteten Anzeige. Immerhin blieb der Fahranfänger beim Unfall unverletzt.
