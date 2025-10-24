1,5 Mrd. Euro: Logistiker TGW mit Auftragsplus

Rekord an Aufragseingängen

Nach Einbrüchen während der Corona-Jahre verzeichneten die Marchtrenker nun einen Rekord bei den Auftragseingängen, die sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 1,5 Milliarden Euro summierten (ein Plus von 55 Prozent). Weshalb es so gut lief? „Ein gewisser Nachholeffekt war sicher dabei“, sagt CEO Henry Puhl – Kunden haben also während der Pandemie aufgeschobene Investitionen in Logistik nachgeholt. Wichtiger für das große Auftragsplus sei aber die verstärkte regionale Präsenz von TGW gewesen, sowie technologische Weiterentwicklungen.