Küchenhersteller:

Gläubiger fordern 10,5 Millionen Euro von HAKA

Oberösterreich
24.10.2025 15:30
Die Hauptniederlassung des Küchenherstellers ist in Traun.
Die Hauptniederlassung des Küchenherstellers ist in Traun.

„Trauner Küchenhersteller HAKA schlittert in die Pleite“ – das titelte die „Krone“ im August. Nun ist klar, wie hoch die Schulden des Traditionsbetriebs aus dem Zentralraum genau sind.

Am Freitag fand am Landesgericht Linz die sogenannte Berichts- und Prüfungstagsatzung statt. Dabei wurden laut Gläubigerschutzverband Creditreform Forderungen von 10,5 Millionen Euro angemeldet – 317 Forderungen stammen von Dienstnehmern, 94 von sonstigen Gläubigern. 2,3 Millionen Euro der gesamten Forderungen wurden bestritten. Das Unternehmen wird mit Genehmigung des Insolvenzgerichts fortgeführt, aktuell sind noch 119 Mitarbeiter beschäftigt.

Baukrise und Fehler als Ursachen
Die Ursachen der Pleite liegen vor allem in der Krise der Bauwirtschaft, aber auch in eigenen Fehlern: Mit dem Kauf der Badmöbelproduktion von Villeroy & Boch in Ebensee im Vorjahr hatte man sich offenbar übernommen.

Lesen Sie auch:
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Insolvenz bei Haka
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
21.08.2025
158 Mitarbeiter
Küchenhersteller Haka: 11,4 Mio. Euro Schulden
18.08.2025

Weiter geht es in einem guten Monat: Am 28. November wird über den Sanierungsplan für den Küchenhersteller abgestimmt. Derzeit wird den HAKA-Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.

