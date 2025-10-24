Gläubiger fordern 10,5 Millionen Euro von HAKA

„Trauner Küchenhersteller HAKA schlittert in die Pleite“ – das titelte die „Krone“ im August. Nun ist klar, wie hoch die Schulden des Traditionsbetriebs aus dem Zentralraum genau sind.
Am Freitag fand am Landesgericht Linz die sogenannte Berichts- und Prüfungstagsatzung statt. Dabei wurden laut Gläubigerschutzverband Creditreform Forderungen von 10,5 Millionen Euro angemeldet – 317 Forderungen stammen von Dienstnehmern, 94 von sonstigen Gläubigern. 2,3 Millionen Euro der gesamten Forderungen wurden bestritten. Das Unternehmen wird mit Genehmigung des Insolvenzgerichts fortgeführt, aktuell sind noch 119 Mitarbeiter beschäftigt.
Baukrise und Fehler als Ursachen
Die Ursachen der Pleite liegen vor allem in der Krise der Bauwirtschaft, aber auch in eigenen Fehlern: Mit dem Kauf der Badmöbelproduktion von Villeroy & Boch in Ebensee im Vorjahr hatte man sich offenbar übernommen.
Weiter geht es in einem guten Monat: Am 28. November wird über den Sanierungsplan für den Küchenhersteller abgestimmt. Derzeit wird den HAKA-Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren, angeboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.