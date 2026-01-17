Vorteilswelt
Sieg in Bulgarien

Benjamin Karl gewinnt Weltcup-PGS in Bansko

Wintersport
17.01.2026 13:19
Benajmin Karl (Archivbild)
Benajmin Karl (Archivbild)(Bild: Miha Matavz)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 40-jährige Benjamin Karl hat am Samstag seinen 28. Weltcupsieg gefeiert, den ersten seit fast zwei Jahren. Beim Snowboard-Weltcup in Bansko (Bulgarien) setzte er sich im Parallel-Riesentorlauf im großen Finale gegen den Kanadier Arnaud Gaudet durch, Dritter wurde bei leichtem Schneefall der Schweizer Gian Casanova. Für Karl war es der erste Saisonsieg nach zwei zweiten Plätzen, der Titelverteidiger ist damit auch einer der Topfavoriten bei den Olympischen Spielen.

0 Kommentare

„Ich habe zu lange auf den Sieg gewartet. Heute wollte ich gewinnen, ich wollte vor den Olympischen Spielen einmal gewinnen“, sagte Karl, der sich auf den eisigen, schlagigen Verhältnissen wohlfühlte. Christoph Karner, Alexander Payer und Fabian Obmann (gegen Karl) schieden im Viertelfinale aus, Martina Ankele und Arvid Auner (gegen Payer) im Achtelfinale.

