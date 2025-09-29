Mieten stiegen viel stärker als in Nachbarländern

Zustand der Wohnungen verschlechtert

Kreutzer sieht jedoch weiteren Handlungsbedarf: Während die Mieten am unregulierten Markt in den vergangenen zehn Jahren um rund 40 Prozent gestiegen seien, habe sich der Zustand der Wohnungen im selben Zeitraum verschlechtert. Anders als in Deutschland, wo Vermieter zu sogenannten Schönheitsreparaturen verpflichtet sind, gebe es in Österreich keine Entsprechung. „Wenn der Mietzins laufend valorisiert wird, sollte dann nicht auch der Zustand der Wohnung in regelmäßigen Abständen auf Kosten des Vermieters angepasst werden?“, so Kreutzer.