Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußballwelt staunt:

„Dieses Tor wird um die ganze Welt gehen!“

Fußball International
17.01.2026 13:05
Ousmane Dembele (2. von li.) erzielte ein Traumtor.
Ousmane Dembele (2. von li.) erzielte ein Traumtor.(Bild: EPA/MOHAMMED BADRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Kunststück von Ousmane Dembele! Beim 3:0-Erfolg von Paris Saint-Germain gegen LOSC Lille am Freitag in der Ligue 1 sorgte der Weltfußballer mit einem Lupfer für Staunen. „Das Tor des Franzosen wird aufgrund seiner Schönheit um die ganze Welt gehen“, schreibt die spanische „Marca“.

0 Kommentare

In der 64. Minute - beim Stand von 1:0 für PSG – gab’s das ganz große Highlight der Partie. Am Sechzehner kam Dembele, der bereits das erste Tor erzielt hatte, an den Ball, ließ seine Gegenspieler aussteigen und überraschte Lille-Keeper Berke Özer mit einem Lupfer. Gefühlvoll schupfte der Ausnahmekönner den Ball über den Goalie – ein Gustostückerl!

Hier im Video sehen Sie das Traumtor von Dembele:

„Ein komplett verrücktes Tor“, schwärmt das französische Medium „RMC“. „Ein wahres Meisterwerk, das symbolisch für alles steht, was der Ballon-d’Or-Sieger von 2025 zu leisten imstande ist. Ein technisches Spektakel, mit dem er die Abwehr der Nordfranzosen vorführte.“

„Ein Tor, das nur wenige Spieler erzielen können“
Sein Trainer Luis Enrique bringt es auf den Punkt: „Das ist ein Tor, das nur wenige Spieler erzielen können!“ Und was sagt der Torschütze? „Es gibt einige schöne Tore, aber dieses ist nicht schlecht“, bleibt Dembele cool.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
184.770 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
156.008 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.109 mal gelesen
Mehr Fußball International
Premier League
LIVE: Manchester United trifft auf Manchester City
Fußballwelt staunt:
„Dieses Tor wird um die ganze Welt gehen!“
Dro haut ab
Flicks „größte Enttäuschung“: Super-Talent geht
ÖFB-Team „obdachlos“
„Ja“ zu Österreichs WM-Camp lässt auf sich warten
Grund für Alonso-Aus?
Zidane über Real: „Wer das nicht versteht, …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf