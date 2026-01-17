„Dieses Tor wird um die ganze Welt gehen!“

Was für ein Kunststück von Ousmane Dembele! Beim 3:0-Erfolg von Paris Saint-Germain gegen LOSC Lille am Freitag in der Ligue 1 sorgte der Weltfußballer mit einem Lupfer für Staunen. „Das Tor des Franzosen wird aufgrund seiner Schönheit um die ganze Welt gehen“, schreibt die spanische „Marca“.
In der 64. Minute - beim Stand von 1:0 für PSG – gab’s das ganz große Highlight der Partie. Am Sechzehner kam Dembele, der bereits das erste Tor erzielt hatte, an den Ball, ließ seine Gegenspieler aussteigen und überraschte Lille-Keeper Berke Özer mit einem Lupfer. Gefühlvoll schupfte der Ausnahmekönner den Ball über den Goalie – ein Gustostückerl!
Hier im Video sehen Sie das Traumtor von Dembele:
„Ein komplett verrücktes Tor“, schwärmt das französische Medium „RMC“. „Ein wahres Meisterwerk, das symbolisch für alles steht, was der Ballon-d’Or-Sieger von 2025 zu leisten imstande ist. Ein technisches Spektakel, mit dem er die Abwehr der Nordfranzosen vorführte.“
„Ein Tor, das nur wenige Spieler erzielen können“
Sein Trainer Luis Enrique bringt es auf den Punkt: „Das ist ein Tor, das nur wenige Spieler erzielen können!“ Und was sagt der Torschütze? „Es gibt einige schöne Tore, aber dieses ist nicht schlecht“, bleibt Dembele cool.
