„Dieses Tor wird um die ganze Welt gehen!“

In der 64. Minute - beim Stand von 1:0 für PSG – gab’s das ganz große Highlight der Partie. Am Sechzehner kam Dembele, der bereits das erste Tor erzielt hatte, an den Ball, ließ seine Gegenspieler aussteigen und überraschte Lille-Keeper Berke Özer mit einem Lupfer. Gefühlvoll schupfte der Ausnahmekönner den Ball über den Goalie – ein Gustostückerl!