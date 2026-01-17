Abflug! Hartberg-Kicker zieht es zum Osim-Klub

„Dominik war ein Glücksgriff“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr sagt nach dem Abgang des Mittelfeldspielers: „Dominik war ein echter Glücksgriff für den TSV Hartberg. Wir blicken auf drei erfolgreiche Jahre zurück, in denen er sportlich wie menschlich ein absoluter Mehrwert für unseren Verein war. In der Herbstsaison kam er zuletzt nicht mehr auf die gewünschten Einsatzzeiten, daher ist sein Schritt nachvollziehbar. Wir wollten ihm dabei keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft nur das Beste.“