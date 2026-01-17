Abflug! Hartberg-Kicker zieht es zum Osim-Klub

Der Spielmacher zieht weiter! Nach drei Jahren im Hartberg-Trikot wechselt Dominik Prokop – wie von der „Krone“ angekündigt – zum bosnischen Erstligisten Zeljeznicar Sarajevo. Es ist der Heimatklub von Sturms Trainerlegende Ivica Osim. Für die Oststeirer bestritt Prokop 96 Spiele.
Dominik Prokop war oft ein Spieler für die besonderen Momente, technisch herausragend. Und doch schaffte es der Wiener zuletzt immer seltener in die Hartberger Startelf, war mit seiner Spielzeit nicht zufrieden.
Im Februar 2023 war Prokop vom kroatischen Klub HNK Gorica in die Oststeiermark gekommen. In seinen drei Jahren beim TSV absolvierte Prokop insgesamt 96 Pflichtspiele, in denen er 14 Tore erzielte und 11 Assists beisteuerte. Sein letztes Tor im Hartberg-Trikot gelang ihm Ende Oktober 2025 beim Auswärtsspiel in Altach.
Für Prokop wartet nun ein neues Kapitel beim Heimatverein von Sturm-Trainerlegende Ivica Osim. Über das Kapitel Hartberg sagt der 28-Jährige rückblickend: „Die Zeit in Hartberg werde ich immer in guter Erinnerung behalten, ich hatte hier eine sehr schöne aber auch herausfordernde und lehrreiche Zeit.
„Dominik war ein Glücksgriff“
Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr sagt nach dem Abgang des Mittelfeldspielers: „Dominik war ein echter Glücksgriff für den TSV Hartberg. Wir blicken auf drei erfolgreiche Jahre zurück, in denen er sportlich wie menschlich ein absoluter Mehrwert für unseren Verein war. In der Herbstsaison kam er zuletzt nicht mehr auf die gewünschten Einsatzzeiten, daher ist sein Schritt nachvollziehbar. Wir wollten ihm dabei keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft nur das Beste.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.