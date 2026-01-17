S-Bahn blieb liegen: Gäste über Tunnel evakuiert

Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn unterhalb des Bereichs Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen. Der Zug war wegen einer technischen Störung auf der Strecke liegen geblieben.
Der Vorfall endete glücklicherweise glimpflich für die Passagiere des defekten S-Bahn-Zugs. Mithilfe der Berufsfeuerwehr Wien wurden die Fahrgäste aus der Garnitur evakuiert und in die Station Wien-Mitte zurückbegleitet.
Problem trat kurz danach erneut auf
Dem Triebwagenführer sei kurz nach Anbeginn der Fahrt eine technische Störung angezeigt worden. Er hielt zunächst beim Praterstern an und hielt Nachschau. Mit dem Eindruck, das Problem sei behoben, fuhr er anschließend weiter, erklärte eine ÖBB-Sprecherin. „Keine 100 Meter danach“ sei die Störung aber erneut aufgetreten.
Evakuierung erfolgreich
Daraufhin rückte die Feuerwehr um 8.40 Uhr an und leitete die Evakuierung ein. Der ganze Ablauf verlief problemlos, alle Gäste gelangten sicher zurück zur Station. Rund 15 Minuten später, um 8.55 Uhr, konnte der Einsatz bereits wieder beendet werden, hieß es. Weitere Einschränkungen am Vormittag blieben aus, so die ÖBB. In dem Verkehrsknotenpunkt gebe es genügend andere Gleise zum Ausweichen.
