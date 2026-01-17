S-Bahn blieb liegen: Gäste über Tunnel evakuiert

Evakuierung erfolgreich

Daraufhin rückte die Feuerwehr um 8.40 Uhr an und leitete die Evakuierung ein. Der ganze Ablauf verlief problemlos, alle Gäste gelangten sicher zurück zur Station. Rund 15 Minuten später, um 8.55 Uhr, konnte der Einsatz bereits wieder beendet werden, hieß es. Weitere Einschränkungen am Vormittag blieben aus, so die ÖBB. In dem Verkehrsknotenpunkt gebe es genügend andere Gleise zum Ausweichen.