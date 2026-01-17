Vorteilswelt
Premier League

Derby! ManUnited gegen ManCity ab 13.30 Uhr LIVE

Premier League
17.01.2026 05:00
Manchester United duelliert sich mit Manchester City.
Manchester United duelliert sich mit Manchester City.(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

22. Runde in der Premier League: Manchester United trifft im brisanten Stadtderby auf Manchester City. Um 13.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Gute Unterhaltung!

