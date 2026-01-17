Odermatt überholt Klammer: „Wusste ich gar nicht“

Marco Odermatt hat Franz Klammer überholt. Seinem herausragenden Sieg am Samstag in der Abfahrt in Wengen sei Dank.
Tatsächlich war es für Odermatt der vierte Abfahrts-Sieg in Wengen in Serie. In dieser Kategorie „staubte“ er damit zwei ganz Großes in der Geschichte des Sports: Odermatts Landsmann Beat Feuz und einen gewissen Franz Klammer. Beide hatten in Wengen je dreimal gewonnen, Klammer 1975, 1976, 1977. Jetzt sind sie die Bestmarke los. Im ORF-Interview darauf angesprochen, gab sich Odermatt dezent perplex. „Das wusste ich gar nicht.“
„Viel mehr nicht“
Ist aber tatsächlich so. Und zwar aufgrund einer „perfekten Fahrt“ am Samstag, wie Odermatt selbst meinte: „Ich wusste, dass es ein enges Rennen werden würde, wollte vom ersten Tor weg Vollgas geben. Und bei der Zieldurchfahrt habe ich schon gemerkt, dass es eine tolle Fahrt war.“ Ob es gar nicht besser gegangen wäre? „Naja, ein paar Hundertstel findet man wahrscheinlich immer, aber viel mehr heute nicht.“
„Egal, von wo“
Dass am Samstag aufgrund des starken Windes nicht die volle Strecke gefahren, sondern von weiter unten gestartet wurde, störte Odermatt nicht. „Ich habe ja auch schon zweimal von ganz oben herunter gewonnen. Also es funktioniert auch so. Heute hat es auch auf der verkürzten Strecke gepasst. Egal, wo wir starten, wir geben immer Vollgas.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.