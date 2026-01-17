Odermatt überholt Klammer: „Wusste ich gar nicht“

„Viel mehr nicht“

Ist aber tatsächlich so. Und zwar aufgrund einer „perfekten Fahrt“ am Samstag, wie Odermatt selbst meinte: „Ich wusste, dass es ein enges Rennen werden würde, wollte vom ersten Tor weg Vollgas geben. Und bei der Zieldurchfahrt habe ich schon gemerkt, dass es eine tolle Fahrt war.“ Ob es gar nicht besser gegangen wäre? „Naja, ein paar Hundertstel findet man wahrscheinlich immer, aber viel mehr heute nicht.“