Vierter Wengen-Sieg

Odermatt überholt Klammer: „Wusste ich gar nicht“

Ski Alpin
17.01.2026 13:57
Besser geht‘s nicht! Marco Odermatt ballte in Wengen wieder einmal die Siegerfaus.
Besser geht‘s nicht! Marco Odermatt ballte in Wengen wieder einmal die Siegerfaus.(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marco Odermatt hat Franz Klammer überholt. Seinem herausragenden Sieg am Samstag in der Abfahrt in Wengen sei Dank.

0 Kommentare

Tatsächlich war es für Odermatt der vierte Abfahrts-Sieg in Wengen in Serie. In dieser Kategorie „staubte“ er damit zwei ganz Großes in der Geschichte des Sports: Odermatts Landsmann Beat Feuz und einen gewissen Franz Klammer. Beide hatten in Wengen je dreimal gewonnen, Klammer 1975, 1976, 1977. Jetzt sind sie die Bestmarke los. Im ORF-Interview darauf angesprochen, gab sich Odermatt dezent perplex. „Das wusste ich gar nicht.“

(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)

„Viel mehr nicht“
Ist aber tatsächlich so. Und zwar aufgrund einer „perfekten Fahrt“ am Samstag, wie Odermatt selbst meinte: „Ich wusste, dass es ein enges Rennen werden würde, wollte vom ersten Tor weg Vollgas geben. Und bei der Zieldurchfahrt habe ich schon gemerkt, dass es eine tolle Fahrt war.“ Ob es gar nicht besser gegangen wäre? „Naja, ein paar Hundertstel findet man wahrscheinlich immer, aber viel mehr heute nicht.“

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr (li.) war am Samstag bärenstark, Marco Odermatt dennoch außer Reichweite.
Abfahrt in Wengen
Nur überragender Odermatt schneller als Kriechmayr
17.01.2026
„Acht Zehntel?“
Starker Kriechmayr staunt über „unglaublichen Odi“
17.01.2026

„Egal, von wo“
Dass am Samstag aufgrund des starken Windes nicht die volle Strecke gefahren, sondern von weiter unten gestartet wurde, störte Odermatt nicht. „Ich habe ja auch schon zweimal von ganz oben herunter gewonnen. Also es funktioniert auch so. Heute hat es auch auf der verkürzten Strecke gepasst. Egal, wo wir starten, wir geben immer Vollgas.“

