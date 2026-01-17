Lamparter in Oberhof hinter Norweger Zweiter

Johannes Lamparter hat den Sieg im Kompaktbewerb der Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Oberhof knapp verpasst. Der Tiroler musste sich am Samstag nur um 1,7 Sek. dem Norweger Jens Luraas Oftebro geschlagen geben, Dritter wurde dessen Bruder Einar Luraas Oftebro (+1,9). Auf Platz vier landete nach einem Sprung und dem 7,5-km-Langlauf Stefan Rettenegger (+3,1). Thomas Rettenegger wurde Sechster (+15,2), Franz-Josef Rehrl Zehnter (+58,2).
Lisa Hirner kam im Frauenrennen (1 Sprung/5 km) auf den sechsten Platz, ihr fehlten 51,5 Sek. auf die siegreiche Norwegerin Ida Marie Hagen, die sich vor der Deutschen Nathalie Armbruster (+7,7 Sek.) und der Finnin Minja Korhonen (+14,6) durchsetzte. „Es war eine verdammt harte Runde. Auf der Schanze war das heute eher ein Rückschritt und dann diese Landung auch noch, das ist sehr, sehr ärgerlich“, meinte Hirner. Katharina Gruber wurde 14., ein besseres Ergebnis verhinderte ein Sturz mit Stockbruch.
