Lamparter in Oberhof hinter Norweger Zweiter

Lisa Hirner kam im Frauenrennen (1 Sprung/5 km) auf den sechsten Platz, ihr fehlten 51,5 Sek. auf die siegreiche Norwegerin Ida Marie Hagen, die sich vor der Deutschen Nathalie Armbruster (+7,7 Sek.) und der Finnin Minja Korhonen (+14,6) durchsetzte. „Es war eine verdammt harte Runde. Auf der Schanze war das heute eher ein Rückschritt und dann diese Landung auch noch, das ist sehr, sehr ärgerlich“, meinte Hirner. Katharina Gruber wurde 14., ein besseres Ergebnis verhinderte ein Sturz mit Stockbruch.